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Путин потребовал разработать меры по обеспечению сирот жильем в срок

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Путин потребовал разработать меры по обеспечению сирот жильем в срок

Москва, 23 июля. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства разработать новую программу по обеспечению сирот жильем высокого качества. Список поручений главы государства опубликовала сегодня пресс-служба Кремля.

Кроме того, правительству нужно будет представить предложения по внесению в законодательство  изменений по обеспечению надлежащего качества строительства жилых помещений для этих категорий детей. Свои предложения кабмин должен будет представить президенту до 1 сентября этого года.

Напомним, в мае, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта, Путин заявил, что почти половина российских сирот, достигнув 18 лет, не получают вовремя положенное им жилье. Он напомнил, что за это отвечают региональные власти, однако должным образом вопрос не решается. Для исправления ситуации, по его  мнению, нужна отдельная программа.

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