Лавров обсудил с главой МИД Франции итоги выборов в Раду

Москва, 23 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом итоги выборов в Верховную раду на Украине, дипломаты подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как указали в министерстве, телефонный разговор прошел во вторник по инициативе французской стороны.

«Состоялся подробный обмен мнениями по итогам парламентских выборов на Украине. Министры подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили ситуацию в Ливии. В качестве приоритетных задач они определили прекращение кровопролития и скорейший перезапуск политического процесса.

Дипломаты обменялись также мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и условились предпринимать конкретные шаги по его сохранению и снижению напряженности вокруг Ирана.

«Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов», — сообщили в МИД РФ.

23 июля по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом. Состоялся подробный обмен мнениями по итогам парламентских выборов на Украине.

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????https://t.co/bZwU4CnnxJ pic.twitter.com/2LM9SYnN1e — МИД России ???????? (@MID_RF) 23 июля 2019 г.

В минувшее воскресенье на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По результатам обработки 92,33% протоколов, лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». За нее отдали свои голоса 43,11% граждан. Официальные результаты Центральная избирательная комиссия опубликует до 5 августа включительно.

Министерство иностранных дел России назвало прошедшие в соседней стране выборы «голосованием надежды». Дипломаты выразили надежду, что новый состав парламента «мудро использует в мирных целях» кредит доверия от украинского народа.

При этом немецкое издание Die Welt усмотрело угрозу для Европы в объявленных предварительных результатах голосования. Обозреватели газеты полагают, что очень много людей, голосовавших за партию нынешнего президента Украины «Слуга народа», хотят улучшить отношение с Россией. Реализация такого сценария, по их словам, станет «проблемой для всей Европы».

Ранее лидер партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков отрекся от минских договоренностей.