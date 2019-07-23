Путин поручил проверить соблюдение законодательства из-за пожаров в Иркутской области

Москва, 23 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от генеральной прокуратуры проверить соблюдение законов при использовании лесов в Иркутской области, где в конце весны происходили пожары. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Глава российского государства обратил внимание на то, что ведомству необходимо проверить соблюдение законодательства «должностными лицами расположенных в регионе территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, должностными лицами органов государственной власти Иркутской области и соответствующих органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них полномочий по профилактике и устранении лесных пожаров».

Отмечается, что ответственным за выполнение поручения назначен глава ведомства Юрий Чайка. Доклад президенту РФ надо представить до 1 сентября 2019 года.

Кроме того, лидер РФ поручил Кабмину подготовить и представить инициативы и предложения по совершенствованию законодательства России в части, касающейся охраны лесов от пожаров.

Срок выполнения — до 1 декабря текущего года.

Напомним, в середине июля режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Иркутской области из-за лесных пожаров.