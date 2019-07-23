Похмелкин раскритиковал идею об уменьшении в РФ размеров парковочных мест

В городах России могут сократить размеры парковочных мест — на полметра в ширину и на 30 см в длину. А парковочные места, расположенные вдоль дорог, могут сузить до 2 м и укоротить до 5,5 м, сообщил «Известиям» глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин весьма негативно отнесся к подобному предложению, о чем и заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей. При этом он привел наглядный пример из зарубежного опыта

«Вот в Европе принято так — паркуются «бампер в бампер», и бамперы там, в общем-то, не щадят, — отметил кандидат юридических наук. — Но в Европе совсем другой подход к ремонту. Там отремонтированная машина дорожает. У нас же она дешевеет. И тут ничего не поделаешь. Таковы, как говорится, рыночные условия».

Инициатива Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, как считает Похмелкин, создаст условия для того, чтобы на парковках возникало еще больше дорожно-транспортных происшествий, столкновений и повреждений автомобилей. Поэтому она ничем и никак не оправдана.

«Если речь идет о том, чтобы увеличить количество парковочных мест, их существенно таким образом и не увеличишь, — уверен собеседник ФАН. — С учетом количества платных парковок и, так сказать, ограничений и запретов для того, чтобы собирать штрафы. Это, мягко говоря, неразумный подход. А по большому счету, и вредный».

Ведь в России очень много габаритных легковых автомобилей. А если снова посмотреть на Европу, то там во многих странах транспортный налог зависит от массы машины — чем она больше, тем больше платишь денег.

«Взять, например, Германию, — привел пример председатель «Движения автомобилистов России». — Я в Берлине ни одного большого BMW или Audi не увидел. Там ездят маленькие «опельки», «фольксвагены» и «рено». Понятно почему — немцы лишнего платить не хотят. И, конечно, маленькие машины легче припарковать».

В России же значительная часть людей передвигается на кроссоверах, и это сейчас одна из самых популярных типов машин, подчеркнул автоэксперт.

«А кроссовер, даже самый маленький, если можно так сказать, — это все равно довольно-таки габаритный автомобиль, — сказал Похмелкин. — И «спрятать» его туда [на узкое парковочное место] не получится. Так что все эти сокращенные места, конечно же, будут не устраивать владельцев большинства машин».

К слову, разъясняя предложение по уменьшению парковочных мест, Александр Шумский заявил в том числе, что изменение стандартов габаритов парковок может простимулировать жителей мегаполисов пользоваться не кроссоверами и внедорожниками, а компактными малолитражными автомобилями.