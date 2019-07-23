В Минпросвещения считают, что обсуждать причины пожара в лагере под Хабаровском рано

Хабаровск, 23 июля. Статс-секретарь, заместитель министра просвещения России Павел Зенькович вылетел на место трагедии в Хабаровском крае, где произошел пожар в детском лагере.

Работа следственных органов в Хабаровском крае, продолжается. Эксперты пытаются изучить все обстоятельства произошедшего. Зенкович вылетел на место трагедии, где во время пожара в детском лагере погибли три ребенка.

«Министерство выражает соболезнование семье погибшей при пожаре, — заявили в ведомстве. — Все дети, находившиеся в палатках лагеря, эвакуированы. До завершения следственных действий говорить о точных причинах пожара преждевременно».

Пожар произошел ночью с понедельника на вторник. Менее чем за полчаса в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» сгорели 20 из 26 палаток. В трагедии погибли три ребенка, один остается в реанимации.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что в детском лагере регулярно проводились проверки. Она допустила, что они могли быть формальными и потребовала найти виновных.