Политолог назвал возможного кандидата в премьеры Украины

Наиболее вероятные кандидатуры на должность премьер-министра Украины говорят о том, что Зеленский не способен взять в свои руки все бразды правления в стране. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Возможный кандидат

Премьер-министром Украины в новом правительстве может стать бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники в партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос».

«Премьером может стать Рашкован… «Слуга народа» претендует на четыре-пять ключевых постов в кабинете министров», — сообщают украинские медиа.

Сообщается, что на должность вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы. Партия «Голос» рассчитывает, что ее представитель возглавит министерство финансов. Кроме того, вероятным спикером Верховной рады СМИ называют лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

«Козел отпущения»

Как отметил Артем Журко, рассматривая всех кандидатов на пост украинского премьера, фигура Владислава Рашкована действительно выглядит наиболее вероятной. Говорить о Святославе Вакарчуке, ввиду низких показателей его партии, не приходится.

«Фигуры Айвараса Абромавичюса, Юрия Витренко, Андрея Коболева также маловероятны, поскольку имеют большой бэкграунд прошлой власти, ассоциируются с ней и вряд ли найдут поддержку среди населения. Казалось бы, при всей полноте власти у Зеленского невероятно высокие шансы должны быть у человека из его команды. Например, Александра Данилюка. Но полнота власти подразумевает и полную ответственность за происходящее в стране, поэтому Зеленскому необходим «козел отпущения», в которого в случае чего полетят все стрелы ответственности, как это было уже ранее в негласном противостоянии Петра Порошенко и Владимира Гройсмана. Или в давних баталиях Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко», — пояснил Артем Журко.

По словам эксперта, Рашкован действительно на данный момент соответствует как заявленным требованиям Зеленского (экономист, не занимавший ранее высокие политические посты), так и политической выгоде команде Зеленского. И, конечно же, человек, ранее занимавший пост представителя Украины в МВФ, должен вполне устраивать глобальный Запад. По мнению Журко, единственным репутационным минусом Рашкована можно считать его бывшую начальницу, главу НБУ Валерию Гонтареву. Она, собственно, и выдвинула в свое время Рашкована на должность представителя в МВФ.

«Фигура Гонтаревой вызывала недовольство многих в свое время, и во многом вполне небезосновательно ее связывали напрямую с Порошенко. В целом же, если Рашкован займет должность премьера, влияние МВФ на украинскую экономику можно будет считать безграничным. Несмотря даже на то, что Зеленский оставляет за собой «блокирующий пакет» в виде Верховной рады и спикера. Влияние одного контролирующего органа будет куда эффективнее, чем группа варягов-министров с американскими паспортами, как это было в 2014 году. Хотя не исключено, что такая практика может и повториться при необходимости», — добавил Артем Журко.

По мнению эксперта, назначение Рашкована будет означать неспособность команды Зеленского брать все бразды правления в свои руки и вероятные политические кризисы в будущем. На этом Зеленский, скорее всего, будет пробовать играть, повышая свой рейтинг.

«Получится у него или нет — пока вопрос. Ведь на повестке у МВФ стоят весьма болезненные для планы населения: цены на энергоносители, продажа земли и природных ресурсов, курс национальной валюты и другие малоприятные темы», — заключил Артем Журко.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.