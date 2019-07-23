Госдума запретила необоснованное продление сроков содержания под стражей

Москва, 23 июля. Госдума приняла закон об обязанности следствия обосновывать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс были инициированы Верховным судом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о необходимости указать в ходатайстве мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые планируется предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым они не были совершены ранее.

По словам председателя Госдумы, таким образом исключается вероятность того, что срок содержания под стражей будет продлеваться по ранее указанному основанию. При этом он отметил, что принять решение о продлении срока или отказе следователю суд должен не позднее, чем через 5 суток со дня получения ходатайства.

Кроме того, документом вводится запрет на досудебной стадии сажать в СИЗО директоров компаний и индивидуальных предпринимателей. В частности, норма касается преступлений, связанных с мошенничеством, растратой, злоупотреблением должностными полномочиями в коммерческих компаниях.

Как ожидается, принятие таких мер позволит исключить вероятность разрушения бизнеса в ходе уголовного расследования.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей свое мнение о принятом Госдумой решении высказал депутат Евгений Шулепов.