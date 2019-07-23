Путин поручил Генпрокуратуре проверить схему обратного лизинга машин для физлиц

Москва, 23 июля. Российский лидер Владимир Путин поручил генеральной прокуратуре при участии Росфинмониторинга и Банка РФ проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Глава государства в мае на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявил, что изучит вопрос мошенничества при выдаче кредитов по схеме возвратного лизинга автомобилей для физических лиц. Согласно данным, озвученным на медиафоруме ОНФ, в результате такой схемы без автомобилей остались более пяти тысяч человек.

В поручении указано, что ведомства при необходимости должны представить идеи и предложения по модернизации российского законодательства в части, касающейся повышения уровня правовой защищенности физических лиц при заключении и исполнении подобных соглашений.

Уточняется, что срок исполнения поручения — до 1 октября 2019 года.

Издание «Коммерсантъ» в январе сообщило, что ОНФ направил на имя председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной и главы Минфина Антона Силуанова письмо с идеями по совершенствованию инструмента защиты потребителей при кредитовании с использованием механизма обратного лизинга.