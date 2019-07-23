Росстат сообщил о росте зарплат в России

Москва, 23 июля. Зарплата большинства россиян составляет 23,5 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Как сообщили в Росстате, такая сумма — модальный или чаще всего встречающийся показатель заработка в России за апрель текущего года. Он отражает реальный доход большинства жителей страны. Отметим, что, по сравнению с 2017 годом, модальная зарплата выросла на 33,5%. В целом этот показатель касается 15-20% респондентов.

При этом медианный показатель заработка (статистическая величина, означающая, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина — больше) равен 34,4 тысячи рублей.

Средний показатель зарплаты в апреле текущего года, по данным Росстата, составил 47,7 тысячи рублей, что вдвое больше модального значения. В 2017 году средний заработок граждан страны составлял 38,9 тысячи рублей. Таким образом, разница между значениями постепенно сокращается.

Ранее эксперты Росстата сообщили, что зарплату, превышающую миллион рублей, имеют более 11 тысяч россиян. Число работников-миллионеров за последние два года выросло на 38%. В 2017 году оклад, превышающий миллион, имели почти семь тысяч россиян. Аналитики отмечают, что самые высокие зарплаты имеют работники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

На прошлой неделе стало известно, что сержанты и рядовые, служащие по контракту в Вооруженных силах РФ, с 1 сентября 2019 года получат существенную прибавку к зарплате.