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Экономика

Росстат сообщил о росте зарплат в России

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Росстат сообщил о росте зарплат в России

Москва, 23 июля. Зарплата большинства россиян составляет 23,5 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Как сообщили в Росстате, такая сумма — модальный или чаще всего встречающийся показатель заработка в России за апрель текущего года. Он отражает реальный доход большинства жителей страны. Отметим, что, по сравнению с 2017 годом, модальная зарплата выросла на 33,5%. В целом этот показатель касается 15-20% респондентов. 

При этом медианный показатель заработка (статистическая величина, означающая, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина — больше) равен 34,4 тысячи рублей.

Средний показатель зарплаты в апреле текущего года, по данным Росстата, составил 47,7 тысячи рублей, что вдвое больше модального значения. В 2017 году средний заработок граждан страны составлял 38,9 тысячи рублей. Таким образом, разница между значениями постепенно сокращается.

Росстат сообщил о росте зарплат в России

Ранее эксперты Росстата сообщили, что зарплату, превышающую миллион рублей, имеют более 11 тысяч россиян. Число работников-миллионеров за последние два года выросло на 38%. В 2017 году оклад, превышающий миллион, имели почти семь тысяч россиян. Аналитики отмечают, что самые высокие зарплаты имеют работники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 

На прошлой неделе стало известно, что сержанты и рядовые, служащие по контракту в Вооруженных силах РФ, с 1 сентября 2019 года получат существенную прибавку к зарплате.

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Источник: Известия
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