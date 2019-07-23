Четверо детей погибли при пожаре в лагере в Хабаровском крае. События дня. ФАН-ТВ

Еще две девочки и мальчик погибли в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Они поступили в больницу почти со 100% ожогами тела и находились в тяжелом состоянии. К сожалению, в реанимации дети скончались. Сейчас врачи борются за жизнь еще одного ребенка. Пожар в палаточном городке произошел ночью 22 июля. В этот момент в лагере отдыхали 189 детей. На месте скончалась девочка. Сегодня ей могло исполниться 11 лет. Причиной пожара мог стать неисправный обогреватель, которым отапливали одну из палаток. Об этом сообщили в МЧС региона. Впрочем, нарушений в лагере обнаружили множество. У него даже не было разрешения контролирующих органов. Сейчас на месте пожара работает усиленная следственно-оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовные дела. Задержаны директор организации и глава коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми»

Уголовные дела по Донбассу

Внимание силовиков приковано и к непрекращающемуся огню над Донбассом. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов мирных жителей в ДНР и ЛНР. С 10 по 20 июля бойцы ВСУ и национальной гвардии Украины не останавливали стрельбу. Под огонь попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск. Погибли три мирные жительницы. Ранения получили 10 человек, в том числе двое детей.

«Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в городе Первомайске, один из жилых домов которого подвергся точечному массированному обстрелу, когда группа гражданских лиц находилась во дворе. Это еще раз подтверждает, что преступные действия украинских военнослужащих были тщательно спланированы. По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда мирные жители не согласились признавать новую власть на Украине. Казалось бы, с приходом другого президента ситуация изменится. 21 июля Киев, ДНР и ЛНР даже договорились прекратить огонь. Но уже 13 часов спустя, киевские силовики нарушили обещание и начали обстрелы.