Четверо детей погибли при пожаре в лагере в Хабаровском крае. События дня. ФАН-ТВ

Пожар в детском лагере
Еще две девочки и мальчик погибли в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Они поступили в больницу почти со 100% ожогами тела и находились в тяжелом состоянии. К сожалению, в реанимации дети скончались. Сейчас врачи борются за жизнь еще одного ребенка. Пожар в палаточном городке произошел ночью 22 июля. В этот момент в лагере отдыхали 189 детей. На месте скончалась девочка. Сегодня ей могло исполниться 11 лет. Причиной пожара мог стать неисправный обогреватель, которым отапливали одну из палаток. Об этом сообщили в МЧС региона. Впрочем, нарушений в лагере обнаружили множество. У него даже не было разрешения контролирующих органов. Сейчас на месте пожара работает усиленная следственно-оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовные дела. Задержаны директор организации и глава коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми»
Уголовные дела по Донбассу
Внимание силовиков приковано и к непрекращающемуся огню над Донбассом. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов мирных жителей в ДНР и ЛНР. С 10 по 20 июля бойцы ВСУ и национальной гвардии Украины не останавливали стрельбу. Под огонь попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск. Погибли три мирные жительницы. Ранения получили 10 человек, в том числе двое детей.
«Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в городе Первомайске, один из жилых домов которого подвергся точечному массированному обстрелу, когда группа гражданских лиц находилась во дворе. Это еще раз подтверждает, что преступные действия украинских военнослужащих были тщательно спланированы. По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда мирные жители не согласились признавать новую власть на Украине. Казалось бы, с приходом другого президента ситуация изменится. 21 июля Киев, ДНР и ЛНР даже договорились прекратить огонь. Но уже 13 часов спустя, киевские силовики нарушили обещание и начали обстрелы.
Инцидент над Южной Кореей
Российский бомбардировщик не нарушал воздушное пространство Южной Кореи. Об этом заявили в министерстве обороны нашей страны. Как отметили в ведомстве, ракетоносцы прошли в более чем 25 км от границ. К ним приблизились два южнокорейских F-16. Истребители совершали опасные маневры и мешали нашим пилотам. Напомним, ранее в Южной Корее заявили, что российские военные нарушили воздушное пространство страны. Истребители открыли предупредительный огонь. Однако в Минобороны опровергли это заявление. Подобные инциденты в небе происходят не в первый раз. Южнокорейские пилоты уже пытались помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря. Они ссылаются на некую выдуманную «зону опознавания ПВО». Но подобные «зоны» не предусмотрены международными правилами. Россия не раз заявляла, что их не признает.
Отставка Малиновского
Отставка и новые обязанности. Совет Федерации освободил от должности заместителя генерального прокурора России Владимира Малиновского. Пост он покидает по состоянию здоровья. Но без дела решил не оставаться. Новая для него должность — советник генерального прокурора России. Заместителем генерального прокурора Малиновский стал в 2006 году. Этой весной он получил тяжелую травму, что, возможно, и сподвигло чиновника принять решение об отставке. Новым заместителем генпрокурора России стал Дмитрий Демешин.