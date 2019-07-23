Москва, 23 июля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданова встретился с послом Марокко в Москве Лотфи Бушаарой. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Богданов обсудил с послом Марокко развитие отношений Рабата и Москвы. Беседа дипломатов состоялась во вторник, 23 июля, в российской столице. Политики коснулись актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений. Они обсудили возможность поддержания регулярного политического диалога. Кроме того, представители Марокко и России сошлись во мнении, что странам необходимо наращивать торгово-экономические связи.

Ранее сообщалось, что в Марокко ценят участие России в освоении ресурсов Атлантического побережья страны.

Глава Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога (ЦСААР) Александр Ткаченко назвал сотрудничество России и Марокко в сфере рыболовства перспективным и позитивным.

Заместитель начальника калининградской рыбопромысловой компании «Вестрыбфлот» Владимир Данилов рассказал об активной работе моряков в области рыболовства. По его словам, суда его компании ловят рыбу в разных регионах, в том числе в территориальных водах Марокко и Мавритании. Часть продукции отправляется на российский рынок, а другая – на африканский.

Ткаченко отметил, что Атлантическое побережье Марокко — один из богатейших районов в мире. По его словам, российские компании давно сотрудничают с Марокко, и для африканской страны такие контакты представляют огромный интерес с точки зрения экономики.

«Мы стремимся, чтобы поддерживать хорошие партнерские связи в этом отношении, и в королевстве ценят российское участие в освоении ресурсов Атлантического побережья страны», — сказал Ткаченко.

Ткаченко отметил, что проблема с воспроизводством ресурсов занимает важное место, и марокканские власти следят, чтобы все участники сотрудничества соблюдали свои квоты. Эксперт констатировал, что бывают проблемы и трудности в деловом сотрудничестве, но Россия и Марокко стараются оперативно их ликвидировать.