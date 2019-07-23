Боровой рассмешил соцсети поиском грошового жилья «у океана»

Российская оппозиция за пределами России мало кому нужна. Наглядные примеры этого раз за разом демонстрируют сами оппозиционеры, которые в силу жизненных обстоятельств оказываются за рубежом.

Интерес к ним всегда связан с их деструктивной деятельностью в самой России, тогда как за границей зарабатывать средства на элементарное пропитание им, как правило, приходится тяжелым трудом, к которому «борцы с режимом» не приучены. В момент, когда оппозиционер понимает это, он выглядит очень смешно.

Очередной такой казус приключился с Константином Боровым, бывшим председателем «Партии экономической свободы» и экс-руководителем партии «Западный выбор». Экономическая свобода и западный выбор, реализованные Боровым лично, привели его к закономерному итогу — оппозиционер ищет грошовое жилье в Лос-Анджелесе, не гнушаясь заявлять на публику, что суммы свыше полутысячи долларов ему не потянуть.

«В меня вкладывают, как в стартап...»

Информацию о поиске «комнаты поближе к океану, но не обязательно» Боровой разместил в закрытой группе «Русский Лос-Анжелес» (орфография сохранена) в Facebook. Печальное объявление о поиске комнаты сопровождалось пожеланиями самого эмигранта: «Бюджет 500 долларов. Можно больше, но в долг».

Такое предуведомление выглядело ожидаемо — ценник даже на весьма скромные комнаты в более-менее приличных районах агломерации Лос-Анджелеса стартует от 1000 долларов США. Впрочем, при желании можно найти комнаты и попроще, долларов за 400, но уж точно — не близко к Тихому океану.

Видимо, сам понимая, какого днища он достиг, оппозиционер дописал в объявлении: «Да, тот самый Боровой», — видимо, чтобы люди не сильно удивлялись. Люди не удивлялись, а просто еле сдерживались, чтобы не расхохотаться в голос от того, как опростоволосился создатель «Российской товарно-сырьевой биржи».

«Я был лучшего о нем мнения. Думал, что так много паясничает, так как скопил давно на безбедную старость. А вон оно че, Натаныч», — прокомментировал новость один из пользователей соцсети.

Другие наблюдатели оказались более ядовитыми:

«У Северного Ледовитого океана будет ему комнатка! И место возле параши, и ложка дырявая».

Третьи же были настроены скорее философски:

«Sic transit gloria mundi», — констатировали они.

Почему автор книги «Двенадцать самых успешных. Как стать богатым» сегодня ищет в чужой стране хоть какое-то жилье, причем на короткий срок и в долг, понять невозможно. В своем сообщении Боровой повествует о причинах весьма патетично: «Еле унес ноги из Москвы, не до денег было».

Такое заявление трудно совместить с прошлыми рассказами Борового о его успехах в бизнесе. Ведь еще в середине 2015 года оппозиционер хвастался тем, что «в него инвестируют», в интервью киевскому изданию «Украинская правда».

«У меня есть несколько бизнесов. Вот сейчас перед вами я как раз обсуждал один из проектов в Силиконовой долине, — заявил в том интервью Боровой. На вопрос же корреспондента, инвестирует ли он лично в IT-стартапы, бывший дружок Валерии Ильинишны решил и вовсе блеснуть: — Нет, это мой проект. Это в меня инвестируют. Проект в Силиконовой долине — интересный проект, который может вырасти до стоимости 1,5—2 млрд долларов».

Умолчим о том, что сама долина, в которой сосредоточена большая часть американских IT-стартапов, называется вообще-то Кремниевой (англ. Silicon Valley). А вот «Силиконовой долиной» (англ. Silicone Valley), или «порно-долиной», часто называют в Лос-Анджелесе совсем другое место — долину Сан-Фернандо, в которой сосредоточена большая часть небольших студий, снимающих низкобюджетные порнофильмы.

Ясно другое: никаких «1,5—2 млрд долларов» из стартапа Константина Натановича в США не вышло. По крайней мере, его страница в Facebook наглядно показывала, что основным доходом Борового после переезда в Штаты была работа на русском радио.

Непонятна и сентенция Борового о том, что из Москвы он «еле унес ноги». В том же интервью «Украинской правде», данном в 2015 году, он честно признается, что «живет на два дома», совмещая московскую жизнь с поездками в Лос-Анджелес, где он и хотел бы обосноваться с течением времени. Может, он бежал от кредиторов? Комментаторы, впрочем, выдвинули более жесткую версию, кто именно «гнался» за Боровым:

«Коллекторы от гудка старшего», — предположил один из пользователей.

В жизнеописании бизнесмена, составленном в начале 2018 года, говорится, что «Боровой не испытывает финансовых трудностей». Там же указано, что к этому моменту времени он владел «несколькими прибыльными компаниями, является акционером успешных предприятий». Также утверждалось, что с «американскими партнерами» он открыл компанию World Wide Consulting, в которой стал политическим консультантом, директором и даже инвестором.

Впрочем, никаких публичных данных о «прибыльной компании» World Wide Consulting найти невозможно — таковая просто не значится ни в США, ни в российской столице, которую сам Боровой указал местом регистрации своего детища на пустой странице в сети Facebook.

Судя по всему, World Wide Consulting и «несколько прибыльных компаний» — это еще одна выдумка Константина Натановича, а вот наблюдаемые финансовые трудности вокруг месячного бюджета в 500 долларов США — грустная реальность жизни оппозиционера в штате Калифорния.

Бутерброды из спаржи

Понять, чем сегодня занимается в США бывший «успешный инвестор», непросто. Личная страница героя в Facebook нынче забита тремя вещами: каким-то ужасными бутербродами — без хлеба, зато с немытой морковью, авокадо и сливочным сыром, выложенными на стебли спаржи; самовлюбленными часовыми съемками себя в роликах YouTube с откровениями о «разлагающемся кремлевском режиме» и постоянными поучениями в адрес жителей России о том, что их свобода в опасности, в силу чего им надо срочно «выходить на улицы и требовать смены власти».

Не удивительно, что Боровой давно уже превратился в объект насмешек пользователей соцсетей. Один из активнейших участников «дикой приватизации» 1990-х годов и автор лозунга «Путин должен уйти», который в 2010 году принес ему неожиданную известность на Западе, к 2019 году вещает с грязной кухни на съемной квартире! Да такой антураж выглядят скорее как последнее пристанище бомжа-неудачника, нежели как резиденция успешного бизнесмена-инвестора, который своим примером мог бы вдохновить жителей России.

При этом рефрен «Путин должен уйти» для Борового стал буквально фетишем и самоцелью. Любые новости из России он воспринимает исключительно под знаком «вот было плохо, а стало еще хуже», хотя, в общем-то, это лишь отражение его собственного плачевного состояния. Причем не только материального, но и умственного и духовного.

Да, так чем же закончились попытки снять квартиру у океана? По всей видимости, «тот самый Боровой» так и не смог разжалобить таких же, как он, эмигрантов. Через некоторое время он стер свою просьбу, а вместо нее разместил полную злого сарказма строчку: «Друзья, спасибо за помощь. За доброту и отзывчивость».

Надо ли говорить, что в комментариях к этой записи никто не рвался помочь Боровому с жильем. А самым популярным комментом под ней оказалось ироничное предложение: «Пользуйтесь добротой русских, которых хотите на колени поставить».

Словом, «оппозиция путинскому режиму» в бедных районах Лос-Анджелеса никому не нужна: тут и без Борового хватает старых неудачников, еле сводящих концы с концами. Зато — в стране экономической свободы и самого что ни на есть западного выбора.