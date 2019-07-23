Траур объявят в Хабаровском крае после гибели детей в палаточном лагере

Хабаровск, 23 июля. В Хабаровском крае будет объявлен трехдневный траур после гибели детей в палаточном лагере, сообщила пресс-секретарь правительства региона Надежда Томченко.

Семьи погибших детей получат по миллиону рублей, отметили в правительстве Хабаровского края.

«В крае с 24 июля будет объявлен траур», — констатировали в региональной администрации.

Томченко уточнила, что траур продлится три дня.

Палаточный детский лагерь расположен на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Поздно ночью во время пожара сгорели 20 из 26 палаток. В трагедии погибли три ребенка, один остается в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что в детском лагере регулярно проводились проверки. Она допустила, что они могли быть формальными и потребовала найти виновных.