Экс-депутат Рады оценил шансы вхождения Украины в состав России

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал прогноз лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего о неминуемом возвращении Украины в состав Российского государства.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале высказал мнение, что Владимир Зеленский будет править Украиной не более двух лет, а потом «его сметут».

«Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут, — считает лидер ЛДПР. — Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. После Великой Отечественной войны таких десять лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России».

Владимир Олейник, депутат Верховной рады V-VII созывов, комментируя Федеральному агентству новостей прогноз Жириновского, заметил, что «определенные тенденции имеют место быть».

«Когда я посмотрел, что происходит на выборах в украинский парламент, я написал в своем Facebook: «Хана!». Это конец для моей родной страны, ребята. Потому что Петр Порошенко — этот убийца, который не выполнил ни одного обещания и обворовал весь украинский народ, все равно прошел в Раду. Как и Алексей Гончаренко, фотографировавшийся в Одессе на фоне сгоревших в Доме профсоюзов людей. А эта пирамида под названием «Слуга народа». Это же не партия. Но цель была — перезагрузить украинскую элиту. Ее выполнили. Думаю, проголосовали даже бы за Чикатило, если бы он шел от «Слуги народа». Но от такой перезагрузки ничего не изменится. Потому что новые люди предыдущие пять лет где-то прятались, молчали, не боролись с режимом Порошенко, а тихо сидели в его команде на грантах. И сейчас они не сами пришли к власти, их привели американские кураторы. «Голос», еще один фейковый партийный проект, финансируется Джорджем Соросом. Ребята, это действительно хана», — сказал Владимир Олейник.

По мнению украинского политика, для Украины это значит окончательную потерю самостоятельности.