В России создадут черный список опекунов и усыновителей

Москва, 23 июля. В России создадут реестр лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроект об этом в третьем чтении об этом приняла сегодня Госдума.

Документ поддержали 408 парламентариев, против не высказался никто. Не было и воздержавшихся.

Поправки в существующий закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» инициировало правительство РФ. Согласно пояснительной записке к документу, в этот реестр не будут включены люди, восстановленные в родительских правах, которые, согласно Семейному кодексу, могут быть усыновителями.

Этот черный список опекунов и усыновителей должен заработать с 1 января 2020 года. Он позволит исключить вариант, когда недобросовестные усыновители, переехав в другой регион, смогут снова взять малыша под опеку.

Суды будут обязаны направлять в органы опеки и попечительства выписки решений о лишении или ограничении, отмене усыновления, а также восстановлении или отмене ограничения в родительских правах.