Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что новая власть не должна назначать иностранцев на руководящие должности в стране.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен составить список людей на все руководящие должности, но при этом убрать из него всех иностранных граждан.

«Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — отметил он.

Кравчук, который всегда умудрялся быть «приспособленцем», сейчас говорит правильные вещи, считает лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот.

«Он прекрасно понимает, что все иностранцы будут работать на Украине вахтовым методом. Но при этом ответственность будет держать Зеленский. Поэтому многие люди, в том числе русские украинцы, хотят, чтобы тот процесс, который начал Зеленский, получился», — заявил Юрий Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Иностранцы являются «коллаборантами», т. е. врагами украинской политики, говорит журналист.

«Поэтому Кравчук подсказывает Зеленскому, чтобы последний не делал ошибок. Иностранцы приезжают и уезжают, а отвечать будет Зеленский. Тем более, когда он сумел сконцентрировать всю полноту власти в своих руках. Осталось только провести революцию на местном уровне. И он царь и бог, с одной стороны. С другой стороны, Кравчуку не позавидуешь. Раньше у него было исключительное политическое чутье, но в этот раз оно немножко подвело», — сообщил эксперт.

Кравчук пытается войти в новую политическую реальность Украины путем таких заявлений, считает журналист.

«Однако в этой реальности таким, как Кравчук, места нет, т. к. в понимании Зеленского, он не должен ассоциироваться с новой властью. Старые политические элиты Украины себя дискредитировали», — отметил Кот.

Иностранцы на высших должностях занимаются обычным «дерибаном», т. е. не работают, а уж тем более не думают о будущем станы, подчеркивает эксперт.

«Их пенсионные фонды в других странах, а не в наших. Сейчас у нас до сих пор остается госпожа Супрун, министр смерти, как ее называют. Она уничтожила систему здравоохранения напрочь. Поэтому Кравчук прав, но его заявления ничего не изменят», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее, 22 июля, Центральная избирательная комиссия Украины признала внеочередные выборы в парламент страны состоявшимися. По результатам обработки половины голосов лидером оставалась партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского (42,45%). Второе место занимала «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,64%).

В пятерку также вошли «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,38%), остальные претенденты не преодолели порог в 5%.