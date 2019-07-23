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Экономика

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за новых требований

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Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Москва, 23 июля. Ассоциация банков «Россия» предупредила о существенном сокращении количества платежных терминалов на фоне новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Ожидается, что ограничения коснутся QIWI и ряда региональных игроков вроде уральского TelePay, красноярского «КАССервис» и омского «Апельсина».

Согласно новому закону, принятому Государственной думой на прошлой неделе, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах. Так, касса должна располагаться или внутри терминала, или рядом, чтобы обеспечить передачу информации об операциях в Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает РБК.

Как отметил председатель правового управления ассоциации «Россия» Сергей Клименко, новшества приведут к уменьшению доступности финансовых услуг вроде коммунальных платежей для большого числа граждан в маленьких населенных пунктах в регионах, где нет банкоматов и отделений финансово-кредитных организаций, сообщает «Царьград».

На сегодняшний день в РФ функционирует около 150 тыс. платежных терминалов и большинство из них не позволяют интегрировать ККТ внутрь корпуса, сообщает «ФедералПресс».

Госдума приняла поправки в закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ» 16 июля. Теперь его должен ратифицировать Совет Федерации, а затем подписать президент России.

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