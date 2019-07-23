МИД РФ отреагировал на планы США создать коалицию для «патрулирования» Ормузского пролива

Москва, 23 июля. США не связывались с РФ по их планам создать коалицию, чтобы «патрулировать» Ормузский пролив. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

О намерении Вашингтона основать коалицию заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео. Он уточнил, что в «патрулировании» пролива будут принимать участие «страны со всего мира». По его словам, Вашингтон намерен «изменить поведение» властей Ирана.

Богданов, комментируя заявление Помпео, отметил, что России никто и ничего пока не предлагал. Он объяснил, что руководство стран обычно идет на контакт и сообщает о каких-то идеях, однако в этот раз обращения не было.

«Мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сегодня ее в очередной раз презентуем, опубликуем. То, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно», — отреагировал представитель МИД РФ.

Отношения между США и Ираном, и без того напряженные из-за ядерной сделки, осложнились после нападения в Оманском заливе на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следовавший под флагом Панамы. Вашингтон почти сразу заявил о том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Тегеране.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 20 июня сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива. Причиной назвали нарушение воздушного пространства Ирана. Произошедшее глава Белого дома Дональд Трамп посчитал «большой ошибкой» и не исключил, что за этим последует атака США на Иран.

Вашингтон и его союзники ранее увидели угрозу со стороны Ирана в остановке в Ормузском проливе британского нефтяного танкера Stena lmpero. Как подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, США, очевидно, воспользуются обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом для того, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе.