Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Число погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех

376
0 Оставить комментарий

Число погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех

Хабаровск, 23 июля. Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае возросло до трех, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

«Скончались Елизавета Б. 2007 года и 12-летняя Вероника С.», — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о числе погибших. 

Пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, произошел 22 июля. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибла девочка, которой 23 июля должно было исполниться 11 лет. По информации министерства здравоохранения России, при пожаре пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. 

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в МЧС Хабаровского края, причиной пожара в палаточном лагере могло стать неосторожное обращение с электроприборами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовное дело, возбужденное по факту пожара в детском лагере.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров