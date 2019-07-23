Хабаровск, 23 июля. Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае возросло до трех, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Скончались Елизавета Б. 2007 года и 12-летняя Вероника С.», — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о числе погибших.

Пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, произошел 22 июля. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибла девочка, которой 23 июля должно было исполниться 11 лет. По информации министерства здравоохранения России, при пожаре пострадали 12 человек, в том числе семеро детей.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в МЧС Хабаровского края, причиной пожара в палаточном лагере могло стать неосторожное обращение с электроприборами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовное дело, возбужденное по факту пожара в детском лагере.