В «Ахмате» прокомментировали информацию об отсутствии проданных абонементов 

Москва, 23 июля. В разговоре с Федеральным агентством новостей пресс-атташе «Ахмат Арены» Рамзан Умаров прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что клуб из Грозного не реализовал ни одного абонемента на домашние матчи в стартовавшем чемпионате России.

«На сегодняшний день мы реализовали небольшое количество абонементов. Это связано с тем, что мы позже обычного (после первого тура) начали их реализацию, в связи с задержкой с изготовлением в типографии абонементных карточек. Сейчас любой желающий может приобрести абонемент на домашние матчи ФК «Ахмат» в кассах «Ахмат Арены». Вообще, из практики прошлых лет не ожидаем большой реализации. Тому есть объективная причина: с момента открытия стадиона «Ахмат Арена», а прошло уже восемь лет, у нас не меняется ценовая политика на входные билеты. То есть, билеты как стоили от 100 до 300 рублей, так и стоят. Люди привыкли к стабильности, знают, что, придя на игру, всегда могут купить билет по доступной цене. Покупая абонемент в общем то не много экономят в деньгах, наверное поэтому и нет большого спроса на абонементы», — рассказал Умаров.

В первом домашнем матче «Ахмат» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Во втором утре грозненцы на выезде уступили «Уралу» (0:3).