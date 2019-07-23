Родители погибшей в хабаровском лагере девочки собирались к ней на день рождения

Хабаровск, 23 июля. Жертвами ночного пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае стали две девочки, пострадали 12 человек, сообщили в экстренных службах.

Пожар произошел около 03.00 на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Дотла сгорели 20 палаток, в которых находились 189 детей.

Как отмечает KP.Ru, погибшей Софии В. 23 июля должно было исполниться 11 лет. Родители планировали навестить ребенка в лагере. Вторая девочка — Лиза Б., 2007 года рождения скончалась в реанимации.

«Я знаю точно, что пожар вспыхнул в палатке номер 16», — рассказала девочка Ира, которая отдыхала в лагере в другие смены.

По словам школьницы, многие ее друзья остались на третью смену. Они ночевали в палатках, которые закрываются с двух сторон на молнии-бегунки.

Ира добавила, что в 16-й палатке стояла тепловая пушка, из-за которой и мог произойти пожар. Правоохранительные органы выясняют причины пожара в детском лагере.