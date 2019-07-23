В Иране отреагировали на идею создать коалицию в Персидском заливе

Тегеран, 23 июля. Формирование международной коалиции по защите Персидского залива подорвет безопасность региона, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

Иранский чиновник считает, что необходимость в создании коалиции по обеспечению безопасности региона отсутствует.

«Те, кто стремятся к (образованию) коалиции, выходя за пределы своего региона, не приносят ничего, кроме усиления незащищенности региона», — приводит сайт иранского правительства слова Джахангири.

По его словам, Тегеран всегда обеспечивал безопасность региона и Персидского залива.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива — Персидский и Оманский, напомнил «Царьград».

Издание Defense One, ссылаясь на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда , сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа намерена создать международную коалицию, которая занималась бы патрулированием вод около Йемена и Ирана. По словам американского генерала, Вашингтон уже контактирует с несколькими странами по этому вопросу, отметила «АиФ».