Дамаск, 23 июля. Почти 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 486 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 375 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1 111 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились два сирийских гражданина.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Россия, как Турция и Иран, является страной-гарантом перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе.

Ранее добровольно сдавшийся властям Сирии боевик по имени Омар Салих аль-Хамави рассказал об условиях жизни в лагере беженцев «Эр-Рукбан». Он подтвердил прежние сведения, в красках рассказав об ужасах, с которыми столкнулись люди, оказавшись в зоне американской оккупации на юге страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.