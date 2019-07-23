Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области по вопросу о полигоне «Шиес»

Москва, 23 июля. Российский лидер Владимир Путин поручил властям Архангельской области и российской столицы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о возведении полигона «Шиес». Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, такое распоряжение президент РФ дал по результатам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), следует из текста поручения.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен главе российского государства до 1 сентября текущего года.

Напомним, в конце июня стало известно, что фирма «Технопарк» отправила первый поезд со строительной техникой со станции «Шиес», которую использовали при обустройстве площадки ЭкоТехноПарка. Подготовительная фаза строительства экотехнопарка «Шиес» завершилась 15 июня. На втором этапе планируется провести гидрогеологические исследования.

Ранее представитель компании-инвестора сообщил, что при возведении экотехнопарка будет учитываться мнение общественности. К анализу и оценке проекта привлекут экологов, экспертов, общественников и жителей Архангельской области.

После активного обсуждения будет проведена государственная экологическая экспертиза, курировать которую будут специалисты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Экотехнопарк «Шиес» создается для устранения мусорных свалок с помощью инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации ТБО из Москвы и Архангельской области.