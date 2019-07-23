Детский омбудсмен предположила, что проверки в лагере под Хабаровском были формальными

Москва, 23 июля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в детском лагере под Хабаровском регулярно проводились проверки. Однако она предположила, что они могли быть формальными.

Детский омбудсмен назвала пожар в детском палаточном лагере страшной трагедией. Она возмущена, что такое могло произойти в месте организованного отдыха детей.

«Вообще непонятно, входит ли проживание в палатках в программу организации отдыха в лагере, — приводит слова Кузнецовой аппарат уполномоченного по правам ребенка. — Судя по нашей информации, проверки были в лагере регулярно, но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим».

Кузнецова напомнила, что основная задача проверок — выявить то, что реально может навредить детям. Она также отметила, что за безопасность должны отвечать не только сама организация оздоровления, но и местные органы исполнительной власти. Она выразила надежду, что расследование установит виновных в трагедии.

«Уверена, будут установлены все обстоятельства произошедшего, виновные должны понести наказание, — подчеркнула детский омбудсмен, — а случившееся, безусловно, должно стать поводом обратить внимание на все лагеря на территории края и не только, в том числе и на характер проводимых проверок».

Напомним, во время пожара погиб один ребенок, четверо пострадали. По данным МЧС, менее чем за полчаса сгорели 20 из 26 палаток.