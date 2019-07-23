Украинский эксперт оценил нежелание Киева амнистировать ополчение Донбасса

Военная истерия на Украине сохранится; конфликт на территории Донбасса Киевом не будет закончен. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Никакой амнистии

Об амнистии ополченцев Донбасса не может идти и речи. Такое заявление сделал глава партии президента Украины «Слуга народа», которая сегодня лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, Дмитрий Разумков.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии на них не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса. Кроме того, он заявил, что в случае победы на выборах не подпишет закон об амнистии для ополченцев.

Военная истерия будет сохранена

Как отметил Евгений Голышкин, судя по риторике Разумкова о невозможности предоставления амнистии ополченцам Донбасса, надежды и чаяния на команду Зеленского у ряда общественно-политических деятелей Украины и России как на «людей мира», были напрасны. Политика нагнетания военной истерии, присущая их предшественникам из команды Петра Порошенко, будет сохранена.

«Скорее всего, формы такого нагнетания будут отличаться. Они будут доставаться «из рукава» для отвлечения внимания народа Украины от социально-экономических проблем, которые, конечно же, решать всерьез никто не собирается. Также периодические обострения на линии соприкосновения будут осуществляться Киевом по требованиям европейских и заокеанских партнеров как фактор давления на РФ в существующем геополитическом и геоэкономическом противостоянии по линии коллективный Запад — Россия», — пояснил украинский политолог.

Однако, заметил Голышкин, не стоит забывать, что сам по себе минский процесс воспринимается участниками народного ополчения, мягко говоря, неоднозначно. Сам факт принятия амнистии из рук «киевских властей», на их условиях, просто неприемлем для бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР.

«Если отбросить идеологическую составляющую развернувшейся гражданской войны и говорить чисто с юридической точки зрения, то условный Киев, а фактически — внешние силы, стоящие за ним, не имеют морального права что-то диктовать воинам Донбасса с точки зрения уголовного кодекса Украины. Почему? Во-первых, Евромайдан — это антиконституционный путч, а значит, решения Верховной рады последней декады февраля 2014-го года о назначении и. о президента, министра МВД, СНБО и прочие — нелегитимны, так как принимались исключительно вразрез с конституцией Украины», — пояснил Голышкин.

Во-вторых, напомнил украинский эксперт, согласно 17-й статье конституции Украины, ВСУ, МВД и СБУ сами являются предателями. Потому что встали на защиту государственных институтов, когда в западной части страны начался грабеж оружейных комнат и захват административных зданий. Кроме того, ВСУ, МВД и СБУ сами являются военными преступниками, т. к. начали военную операцию против граждан Украины, не принимающих антиконституционный переворот и не желающих принимать политическую повестку, навязываемую агрессивным меньшинством.

«ВСУ, МВД и СБУ регулярно и многократно совершали и совершают военные преступления против мирного населения Донбасса, это зафиксировано представителями ОБСЕ и СЦКК. Практикуют пытки и внесудебные расправы над инакомыслящими, содержат «секретные тюрьмы», что также зафиксировано в нескольких расследованиях Human Rights Watch и других международных правозащитных и гуманитарных институций», — добавил Голышкин.

Поэтому, обратил внимание эксперт, при сохранении такой риторики говорить о каком-то «примирении» и «интенсификации минского процесса» не приходится. Народное ополчение Донбасса не примет пусть и эфемерную амнистию «на правах побежденных».