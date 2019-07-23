Памфилова напомнила снятым с выборов в МГД кандидатам о праве обжаловать принятые решения

Москва, 23 июля. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова встретилась с кандидатами, которых не допустили до участия в выборах в Московскую городскую думу из-за большого количества бракованных подписей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Памфилова заявила, что недопущенные кандидаты могут обжаловать все принятые решения.

«Мы доброжелательно настроены ко всем», — сказала председатель ЦИК.

Напомним, пройти первый этап предвыборной гонки не смогли те претенденты, у которых процент бракованных подписей превысил установленные законом 10%. Среди этих кандидатов оказались Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Ирина Собянина, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие.

Например, у юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь доля бракованных подписей составила 14,67%, а у Ильи Яшина — 11,4%. Такой результат был довольно предсказуем, поскольку Соболь еще до подачи подписных листов в Мосгорибирком стала фигуранткой многочисленных скандалов. Например, в одной из съемных московских квартир правоохранители обнаружили целую «фабрику поддельных подписей», работники которой старались «обеспечить» кандидату Соболь необходимую «поддержку».

Также член Общественной палаты РФ и юрист Илья Ремесло провел собственное расследование, в ходе которого установил, что в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина есть так называемые «мертвые души».

При этом так называемые оппозиционеры не добиваются допуска к выборам в законном порядке, хоть и имеют легальное право обжаловать решение избиркома или обратиться с апелляцией в суд, а предпочитают устраивать несанкционированные акции. Один из таких сомнительных митингов прошел в Москве 20 июля.

Эти факты подтверждают, что незадолго до выборов в Мосгордуму оппозиция снова пустилась во все тяжкие и начала активно применять грязные политические технологии. В фильме «Анатомия протеста» Федеральное агентство новостей продемонстрирует истинное лицо проплаченной российской оппозиции и ее неприглядную скрытую сторону, а также расскажет о методах работы современных провокаторов.