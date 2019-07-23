Несовершеннолетних россиян защитят от недобросовестных родителей

Госдума приняла закон о создании реестра недобросовестных родителей. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В частности, речь идет о гражданах, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями в связи с лишением родительских прав или ограничением в них, а также отстранением от соответствующих обязанностей из-за их ненадлежащего выполнения.

Сведения о таких россиянах будут вноситься в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Важность принятого Госдумой решения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценила первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Безусловно, принятие каждого закона — это решение какой-то проблемы и ответ на те вопросы, которые еще не решены в законодательстве, и в их решении есть потребность. Создание такого реестра даст возможность защитить детей от тех, кто недостойно исполнял свои родительские обязанности опекуна и повторно хотел бы взять ребенка в семью», — рассказала Окунева.

На данный момент возникают ситуации, когда несовершеннолетние попадают к таким гражданам, отметила член фракции «Единая Россия».

«К сожалению, мы знаем случаи, и они достаточно [полно] всегда освещаются в СМИ, когда ребенка обижают, не хотелось бы даже об этом говорить, издеваются над ним. Это происходит из-за отсутствия информации — например, человек переезжает из одного региона в другой, где не знают, что он был недобросовестным [опекуном], и еще раз берет детей», — пояснила депутат.

Только в 2016 году родительских прав были лишены 33 979 человек, 8165 человек были ограничены в родительских правах. Кроме того, было принято 852 решения об отстранении от обязанности опекуна за ее ненадлежащее выполнение, напомнила парламентарий.

Собеседница ФАН также уточнила, что особый порядок вступления закона в силу — 1 января 2020 года — связан с необходимостью модернизации самого банка данных.