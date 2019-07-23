Ополченцев из Дагестана признали ветеранами боевых действий

Москва, 23 июля. Госдума приняла закон о признании ветеранами боевых действий ополченцев из Дагестана, сражавшихся против боевиков в августе — сентябре 1999 года. Автором инициативы выступил депутат Умахан Умаханов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о гражданах, которые боролись с терроризмом в составе отрядов самообороны республики. Они получат право на ежемесячную денежную выплату и ряд льгот, в числе которых — оплата услуг ЖКХ.

На важность принятого решения при общении с журналистами обратил внимание спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что документ был подготовлен после прямой линии президента РФ Владимира Путина. Восстановить справедливость его попросили сами жители Дагестана.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей свою позицию о законе выразил и депутат Евгений Федоров.

«Добровольцы участвовали в боевых действиях. Это народ России, который, откровенно говоря, заместил собой государственные вооруженные силы, не справившиеся на тот период времени со своей задачей. Конечно же, участники народного ополчения должны получить статус ветеранов боевых действий», — заявил Федоров.

По словам парламентария, необходимость такого закона очевидна.

«В период Великой Отечественной войны ополченческие дивизии имели точно такой же статус, как и, я бы даже сказал, остальные боевые подразделения советской армии», — привел пример член фракции «Единая Россия».

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.