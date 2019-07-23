Пользователи «Одноклассников» смогут дарить гигабайты в облаке Mail.ru

Москва, 23 июля. Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут дарить друг другу место в облаке Mail.ru для хранения фото, документов и других файлов, говорится в сообщении соцсети.

Облако Mail.ru и «Одноклассники» запустили проект на витрине подарков в социальной сети. На витрине «ОК» появился специальный подарок «Облачный приветик!». Теперь пользователи могут дарить его другим, а те смогут бесплатно пользоваться 64 Гб от Облака Mail.ru в течение месяца.

Заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин отметил, что благодаря новой возможности пользователи социальной сети смогут освободить память смартфона и сохранить более 18 тысяч фотографий.