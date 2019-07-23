Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Пользователи «Одноклассников» смогут дарить гигабайты в облаке Mail.ru

401
0 Оставить комментарий

Пользователи «Одноклассников» смогут дарить гигабайты в облаке Mail.ru

Москва, 23 июля. Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут дарить друг другу место в облаке Mail.ru для хранения фото, документов и других файлов, говорится в сообщении соцсети.

Облако Mail.ru и «Одноклассники» запустили проект на витрине подарков в социальной сети. На витрине «ОК» появился специальный подарок «Облачный приветик!». Теперь пользователи могут дарить его другим, а те смогут бесплатно пользоваться 64 Гб от Облака Mail.ru в течение месяца.

Заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин отметил, что благодаря новой возможности пользователи социальной сети смогут освободить память смартфона и сохранить более 18 тысяч фотографий.

infox - new
Источник: Одноклассники
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров