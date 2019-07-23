Изображение нового внедорожника Suzuki XL6 выложили в Сеть

Москва, 23 июля. Первые изображения нового внедорожника Suzuki XL6 появились в Сети до официальной презентации. Фото опубликовано на портале CarsWeek.ru.
На снимке новейший Suzuki XL6 запечатлен без какого-либо камуфляжа. Судя по изображению, в основе автомобиля лежит моноприводная платформа Ertiga Cross. От модели в заводской комплектации новинка отличается усовершенствованной радиаторной решеткой, увеличенным клиренсом и рейлингами на крыше. Помимо этого, автомобильный концерн оборудовал Suzuki XL6 переработанными бамперами, атлетичными колесными арками. В салоне транспортного средства есть три ряда сидений.
Новый Suzuki XL6 рассекречен до премьерыhttps://t.co/qG4WF7DeXQ pic.twitter.com/PajwAstEwU— Cartale.ru - Там, где любят автомобили! (@Cartale_ru) 23 июля 2019 г.
Также в машине установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель производительностью 104 лошадиные силы. Он работает в паре с 5-скоростной механической коробкой передач (МКПП).
Официальная премьера новинки состоится в ближайшее время, так как 21 августа начнутся ее продажи.
Ранее сообщалось, что бестселлером Suzuki на российском рынке по-прежнему остается компактный кроссовер Vitara.