Изображение нового внедорожника Suzuki XL6 выложили в Сеть

Москва, 23 июля. Первые изображения нового внедорожника Suzuki XL6 появились в Сети до официальной презентации. Фото опубликовано на портале CarsWeek.ru.

На снимке новейший Suzuki XL6 запечатлен без какого-либо камуфляжа. Судя по изображению, в основе автомобиля лежит моноприводная платформа Ertiga Cross. От модели в заводской комплектации новинка отличается усовершенствованной радиаторной решеткой, увеличенным клиренсом и рейлингами на крыше. Помимо этого, автомобильный концерн оборудовал Suzuki XL6 переработанными бамперами, атлетичными колесными арками. В салоне транспортного средства есть три ряда сидений.

Также в машине установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель производительностью 104 лошадиные силы. Он работает в паре с 5-скоростной механической коробкой передач (МКПП).

Официальная премьера новинки состоится в ближайшее время, так как 21 августа начнутся ее продажи.

Ранее сообщалось, что бестселлером Suzuki на российском рынке по-прежнему остается компактный кроссовер Vitara.