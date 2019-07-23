Четыре человека погибли в пожаре в Псковской области. ФАН-ТВ

Пожар произошел в ночь на 23 июля в двухэтажном жилом доме, в городе Остров. Погибла семья: двое взрослых – мать и дочь, и двое маленьких детей. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Спасатели обнаружили их в одной из квартир на втором этаже. Еще одну женщину госпитализировали с переломом голени. Причины случившегося сейчас устанавливает следствие. Возможно, очаг возгорания находился под лестницей первого этажа.