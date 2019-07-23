В Киеве объяснили, как Порошенко будет мешать работе Зеленского

Команда экс-президента Украины Петра Порошенко намерена создать протестное движение, чтобы противостоять действующему главе государства Владимиру Зеленскому и его партии «Слуга народа», об этом сообщает «Ъ».

«Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха», — заявил один из собеседников издания.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил слова украинских политиков. Он считает, что у Порошенко попросту нет иного выхода.

«Понятно, что Порошенко сейчас входит в оппозицию, также понятно, что он попытается стать лидером оппозиции, отодвинуть в сторону «Оппозиционную платформу». Более того, мы видим, что Порошенко отправился на Западную Украину, он будет стараться привлечь на свою сторону протестный электорат, в том числе радикальные элементы», — считает аналитик.

Политолог считает, что бывший президент будет всеми силами препятствовать нормальной работе новоизбранного главы государства.

«Порошенко попытается создать проблемы Зеленскому, это вполне логично. Он будет критиковать любые решения Зеленмского, премьера Зеленского, Верховной рады Зеленского. Понятное дело, что блокировать решения президента в Раде Порошенко не сможет, поэтому будет создавать себе имидж «против Зеленского», — рассуждает эксперт.

Собеседник ФАН также подчеркнул, что у Порошенко нет парламентского большинства. Он будет вынужден объединяться с наиболее одиозными депутатами Рады, чтобы получить хоть какой-то политический вес.

«Сейчас [действия Порошенко] — это пиар. Возможны какие-нибудь демарши под стенами Верховной рады против принятия каких-либо решений. Но это не более чем пиар. Националисты в Раду не прошли. Радикалов из «Народного фронта» тоже нет. Теперь Порошенко постарается собрать все эти осколки и стать лидером украинских националистов нового формата. И естественно, для этого ему нужно показать, что он сильный, мощный, могущественный, что с ним можно иметь дело», — резюмировал Александр Охрименко.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года, он одержал победу на выборах во втором туре, значительно опередив Петра Порошенко.