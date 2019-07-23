СФ предложил обязать сервисы e-mail ограничивать передачу запрещенных данных

Москва, 23 июля. Члены Совета Федерации внесли во вторник в Государственную думу законодательный проект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории РФ.

В пояснительной записке к документу говорится, что сервисы e-mail обязаны ограничивать передачу таких сообщений в течение 24 часов с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти​​​.

Авторами проекта выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Ранее во вторник Совфед одобрил закон о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму.