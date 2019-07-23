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Лидер партии Зеленского отрекся от минских договоренностей

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Лидер партии Зеленского отрекся от минских договоренностей

Киев, 23 июля. Киев не будет проводить амнистию для лиц, воевавших на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил лидер партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Он назвал ополченцев боевиками, замешанными в военных преступлениях.

«Я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», — подчеркнул он в эфире канала ICTV.

Таким образом, как отмечает телеканал «Царьград», Разумков поддержал позицию Владимира Зеленского, ранее высказавшегося против особого статуса для Донбасса. Кроме того, Зеленский отказался подписывать закон об амнистии для ополченцев.

А ведь предоставление амнистии для участников боевых действий на юго-востоке Украины является одним из главных пунктов минских договоренностей. Всего их 13, напоминает «Газета.ру». Документ был подписан 12 февраля 2015 года, но украинская сторона пока не выполнила свои обязательства. При этом в Киеве продолжают утверждать, что в конфликте в Донбассе виновата Москва, хотя Россия неоднократно указывала на то, что не является участницей вооруженного кризиса в регионе, и наоборот заинтересована в том, чтобы на Украине завершилась гражданская война.

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