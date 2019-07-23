Эксперты дали советы, как не спать всю ночь

Москва, 23 июля. Эксперты рассказали, как не спать всю ночь. По их мнению, следуя десяти правилам, можно добиться желаемого результата.

Эксперты отметили, что стоит отказаться от привычного времяпровождения перед сном. Так, например, если перед сном человек всегда принимает душ, переодевается в пижаму и выполняет ряд других вечерних ритуалов, то это следует не делать.

Кроме того, стоит избегать пышного ужина, поскольку сытость и удовольствие от вкусной пищи заставляют человека потихоньку приближаться к кровати. При этом стоит есть больше здоровой пищи. Например, орехи, мясо курицы, говядина, цельное зерно дадут необходимую энергию.

Что касается напитков, то кофе и чай станут лучшими друзьями в борьбе со сном. Эксперты отметили, что кофеин способен подавлять сон, при этом кофе следует употреблять молотый и свежесваренный. Чай лучше пить сладкий, так мозг получит необходимую для работы энергию.

Организм можно также обмануть с помощью яркого света. Таким образом, как отметила Planet Today, снизиться выработка мелатонина (гормон сна) в организме.

Помогает также бороться со сном свежий воздух. Поэтому специалисты рекомендуют включить кондиционер или вентилятор.

Отмечается, что долгое и монотонное выполнение работы может склонить к подушке. Чтобы этого не произошло, следует сделать небольшую разминку. Эксперты также советуют немного отдохнуть в дневное время, таким образом можно восполнить баланс сил в организме.

По мнению экспертов, просмотр фильмов, например, боевиков или ужасов, а также аромат розмарина способны немного подавить желание уснуть.