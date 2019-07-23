Пожарные прибыли в детский лагерь под Хабаровском через девять минут после вызова

Хабаровск, 23 июля. Пожарные прибыли в детский лагерь под Хабаровском через девять минут после сигнала о возгорании, сообщил представитель главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Палаточный детский лагерь расположен на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Накануне вечером во время пожара сгорели 20 из 26 палаток. Один ребенок погиб, четверо пострадали.

Сообщение о пожаре экстренные службы получили в 2.34 по местному времени. Уже через девять минут пожарные были на месте.

«Очаг был локализован в 3.02 вторника (20.02 понедельника по московскому времени. — Прим. ФАН), то есть распространение огня было остановлено, — приводит слова источника РИА Новости. — За это время сгорели 20 палаток и еще шесть частично пострадали от огня».

По данным МЧС, площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Возгорание было полностью потушено в 4.46 по местному времени после проливки всех конструкций.

Директор лагеря Максим Кузнецов подтвердил, что пожар начался около 2.34 вторника. Он констатировал, что в палатках были установлены нагревательные приборы.

Работы на месте трагедии продолжаются.

«Осмотр производил следственный комитет совместно с сотрудниками судебно-экспертного учреждения испытательной лаборатории, — рассказал замначальника главного управления МЧС по региону Алексей Яковлев. — Изъяли образцы, сделали описание, осмотр, назначена экспертиза».

Ранее спикер Совфеда валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с пожаром в детском лагере под Хабаровском.