Войска Сирии уничтожили ударную группировку боевиков на границе Хамы и Идлиба

Боевики, дислоцирующиеся в зоне Идлиба, во главе с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) предприняли очередную попытку прорыва линии обороны Сирийской арабской армии (САА), передает ANNA News. На этот раз — в районе поселения Касабия на границе провинций Хама и Идлиб. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Правительственные силы были заранее осведомлены о планах джихадистов и готовились дать отпор. Было зафиксировано, что исламисты собирают ударную группировку для проведения очередной атаки в нарушение режима тишины. В нее вошли три БМП, два танка, бронированные в кустарных условиях автомашины. Наступающие формирования боевиков, кроме того, поддерживали установки РСЗО.

Основной задачей террористов был захват Касабии, однако достичь цели им, конечно, не удалось. Спецотряды САА «Силы Тигра» вскоре предприняли ответные шаги. Также при отражении атаки были задействованы ВВС САР. В результате джихадисты снова потерпели провал. Они лишились танка, РСЗО, нескольких единиц бронетехники и около 100 боевиков.

Кроме того, после столкновений ВВС САР продолжили работать по военной инфраструктуре группировок в южной части террористического анклава. В ходе вылетов был ликвидирован их командный пункт и несколько оружейных складов.

Таким образом, войска Сирии уверенно держат линию обороны на границе Хамы и Идлиба, несмотря на регулярные нападения исламистов. Военнослужащие САА позволяют им накатываться на укрепления, затем причиняя им большой урон. Безусловно, армия САР при этом тоже несет потери, хотя они и несравнимы с числом уничтоженных террористов.

Как долго, однако, будет сохраняться такая ситуация в Идлибе? С одной стороны Дамаск не может полноценно приступить к зачистке региона из-за политических обязательств перед Турцией и фактически угроз Запада, но при этом постоянно нарушающие перемирие боевики с каждым днем становятся все большей и большей проблемой.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин считает, что ситуация в Идлибской зоне деэскалации планомерно обостряется. «Вдохновленные» зарубежными кураторами исламисты готовы пробовать новые тактики в целях прорыва линии фронта и перехвата инициативы в боях с САА, отметил он в интервью корреспонденту ФАН.

«Обстановка осложняется под давлением джихадистов, которые постоянно генерируют новые варианты войны против сирийских войск в Идлибе. В дальнейшем они предпримут более изощренные попытки прорыва сквозь правительственные позиции. К счастью, армия САР получила огромный боевой опыт в ходе борьбы с террористами в период самой острой фазы конфликта. Поэтому она способна вполне эффективно противостоять таким действиям боевиков и даже действовать на опережение. Совсем без потерь, конечно, не обходится, но боевая задача по удержанию рубежей выполняется неукоснительно», — подчеркнул наш собеседник.

По его мнению, переговоры относительно урегулирования в Идлибе зашли в тупик по вине западных стран, стремящихся к сохранению джихадистского анклава и максимальному ослаблению Дамаска. При этом развертывание масштабного наступления САА на северо-западе САР, скорее всего, обернется очередными ударами международной коалиции во главе с США по сирийским объектам.

«Американский президент Дональд Трамп и другие западные официальные лица периодически намекают на якобы необходимость сдерживания власти лидера САР Башара Асада путем сохранения Идлиба за радикалами. То есть они не видят ничего страшного в том, что там будут свободно оставаться полчища террористов. Учитывая такой подход, каким-то образом согласовать позиции Вашингтона, Дамаска и Москвы в ближайшее время все еще не представляется возможным. Анкара тоже действует далеко не так, как обговаривалось изначально. В таких условиях, когда решение еще окончательно не найдено, САА качественно выполняет свою задачу, удерживая рубежи и не давая террористам расползтись дальше», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.