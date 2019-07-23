ФАН разъясняет: либеральные СМИ выдумали «вторжение» России в Южную Корею

Так называемые либеральные СМИ, чьи публикации носят откровенно антироссийский характер, вновь пытаются запутать читателей, выставляя Россию в плохом свете. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает «Рёнхап», российский военный самолет якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Корейское СМИ ссылается на комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

В свою очередь Минобороны РФ заявили, что российские самолеты совершали плановый полет над нейтральными водами и не нарушали границы других стран.

Либеральные СМИ, среди которых традиционно значатся «Эхо Москвы», «Новая Газета», «Дождь» и т. д. некорректно отреагировали на новость об инциденте в небе над Японским морем. Все эти издания пишут о том, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи, и что корейские истребители якобы открыли предупредительный огонь. Якобы факт нарушения южнокорейской границы даже вынесен в заголовки статей этих СМИ, что придает яркий негативный фон последующему материалу.

Ранее наше издание уже приводило комментарий российского военного ведомства. В министерстве уточнили, что два стратегических бомбардировщика ВКС России выполняли плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Когда российские самолеты находились в районе островов Токто (Такэсима), к ним приблизились южнокорейские истребители, пилоты которых начали выполнять непрофессиональные маневры. Пилоты F-16 не вышли на связь с экипажами Ту-95МС. После отстрела тепловых ловушек, южнокорейские истребители удалились от российских бомбардировщиков. Никакого «предупредительного огня» со стороны F-16 по российским самолетам не было.

Особо стоит уточнить, что инцидент произошел на удалении более 25 километров от островов Токто, что соответствует международным правилам. Таким образом, нарушения воздушного пространства Южной Кореи со стороны ВКС РФ не было.

Либеральные СМИ, вероятно, намеренно предпочли обойти стороной комментарий Минобороны РФ и понесли новость о нарушении южнокорейской границы от издания к изданию. Видимо, этим они хотели придать резко негативный фон действиям российского военного ведомства. Более того, они намеренно солгали об открытии огня истребителями ВВС Южной Кореи, тем самым особо подчеркнув, что якобы имело место грубейшее нарушение воздушного пространства российскими бомбардировщиками.