Истеричный Гудков не видит в своем пещерном поведении уголовщины, считает Милонов

Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков напал на журналистов в аэропорту «Домодедово» по прилету из Варны, где у него с отцом семейный бизнес. Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил поведение так называемого «либерала-оппозиционера».

Дмитрий Гудков приземлился в столичном аэропорту в понедельник, в 23.17. В Варне он был вместе с отцом, бывшим депутатом Госдумы Геннадием Гудковым, с которым он делит доли в болгарской компании «Мари Хаус». Совладельцами этой фирмы, расположенной в отеле «Палма» в курортной зоне Золотые Пески, также являются мать и брат Гудкова. Примечательно, что этот семейный бизнес существует с 2008 года, но Гудков-младший почему-то «забыл» его задекларировать перед выборами в Госдуму 2011 года.

При этом Гудков-младший на днях рьяно критиковал телеведущего Владимира Соловьева за то, что у него якобы имеется две виллы на озере Комо в Италии.

«Плох тот патриот, у которого нет недвижимости в так ненавидимой им стране НАТО, правда, Владимир Рудольфович?» — вопрошал Дмитрий Гудков.

Сам он регулярно выезжает за границу, чтобы встретиться с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Именно вопрос о том, была ли у Гудкова-младшего встреча с этим его спонсором после провала на выборах в Мосгордуму, разозлил несостоявшегося кандидата в столичный парламент. Он закатил истерику, сыпля угрозами в адрес журналистов, и буквально лез в драку.

«Дмитрий Гудков — один из тех, кто очень любит приставать к своим политическим оппонентам по поводу какой-то недвижимости, бизнеса и так далее. То есть это ревностный законодатель моды на создание большого объема фейковых новостей о вымышленных заграничных активах разных политиков. Но чем громче человек кричит на ресурсах Алексея Навального и прочих, тем больше сомнительного имущества у него самого. То же семейное предприятие в Болгарии. Все знают о нем. Как и об элитной недвижимости в Лондоне, принадлежащей Гудковым», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Виталий Милонов.

По словам парламентария, Гудков-младший и его соратники — «это люди, которые считают, что нормы демократии — это волшебное зеркало, через которое они могут смотреть, а их никто не должен видеть».

«Все должны видеть только ту картинку, которую они рисуют с помощью либеральных СМИ и социальных медиа. И этот возмутительный инцидент с нападением на журналистов в «Домодедово». С точки зрения хомяков, журналистам, критикующим оппозицию, надо мешать, но если будут мешать либеральным журналистам, они будут истереть и требовать возбуждения уголовного дела. Хотя поведение Гудкова-младшего вполне может подвергнуться уголовному преследованию за воспрепятствование журналистской работе, угрозы и запугивание. Но, конечно, Гудков-младший не видит в своем пещерном поведении уголовщины. Это такое искаженное, одностороннее понимание демократии. Его можно поставить в один ряд с ливийскими террористами, удерживающими наших общественных деятелей и журналистов. Вы спросите, причем тут Гудков и ливийские боевики, которые берут заложников? Все просто. У них общий знаменатель, который находится на территории США», — объяснил Виталий Милонов.

Отметим, статья 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, если это воспрепятствование было сопряжено с насилием или угрозой его применения. А статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предполагает лишение свободы на срок до пяти лет, если деяние совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.