Помощнику полпреда Воробьеву предъявили официальное обвинение в госизмене

Москва, 23 июля. Следственное управление Федеральной службы безопасности России предъявило экс-помощнику полпреда главы российского государства в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в государственной измене. Об этом сообщил журналистам во вторник следователь в Московском городском суде.

«Прошу приобщить к материалам дела постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и его допрос», — заявил он в ходе рассмотрения апелляции на арест.

Напомним, о задержании помощника Николая Цуканова ФСБ объявила в начале июля, тогда же Воробьев был арестован на два месяца. В настоящее время чиновник находится в следственном изоляторе «Лефортово». Детали уголовного дела не раскрываются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в польской столице.

Ранее РИА Новости сообщили, что Воробьева уволили с государственной службы, но официального подтверждения до сих пор не последовало.

Воробьев в прошлом году возглавил аппарат Цуканова, после — стал его помощником.