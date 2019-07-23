В Киеве заявили, что Медведчук может претендовать на пост зампреда Рады

Ведущие киевские политологи прокомментировали предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся на Украине 21 июля, и попытались спрогнозировать будущий расклад сил в новой Раде. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По мнению Сергея Белашко, директора киевского Агентства социальных коммуникаций, про «Слугу народа» не совсем корректно говорить, что это «президентская партия» — в ее рядах достаточно много случайных людей, часто не имеющих никакого политического опыта.

«Это не партия, а скорее некий пул кандидатов, который был набран различными методами — в том числе с помощью рекрутинговых агентств, — замечает Белашко. — Из всех этих людей еще только предстоит сформировать полноценную президентскую партию. Все эти люди должны еще притереться друг к другу в психологическом и идеологическом плане, согласовать свои интересы, и этот процесс займет немало времени. Разумков, Зеленский и прочие партийные лидеры в кулуарах прямо говорили: наверняка 20% партийцев составит всякий «политический шлак», и его придется отсеять. А оставшиеся 80% и составят реальный партийный «центр», который и разработает новую политику страны».

Политолог признал — депутаты от «Слуги народа» составят абсолютное большинство в Раде, поскольку реально депутатов сейчас там будет не 450, а 423 (27 человек должны представлять Крым и «неконтролируемую часть» Донбасса, которые по понятным причинам не выставляли кандидатов. — Прим. ФАН).

«По факту, «Слуга народа» будет иметь полный контроль над законодательным процессом, — констатирует эксперт. — И даже если они не смогут самостоятельно принимать законы, то всегда будут иметь возможность заблокировать любой «чужеродный» законопроект. Всем остальным политическим силам в Раде отводится роль либо статистов, либо оппозиции. Причем этих оппозиций будет несколько — потому что я просто не могу себе представить, чтобы такие люди, как Петр Порошенко, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко, объединились хоть по какому-то вопросу».

По мнению Сергея Белашко, Вакарчук со своим «Голосом» будет вынужден следовать тактике «и нашим, и вашим» — потому что таковы требования спонсоров, финансово-политических групп, которые за ним стоят.

«Кроме того, даже в составе самой фракции «Слуга народа» будет несколько десятков людей, которые будут скрыто действовать вразрез с генеральной линией, — прогнозирует глава АСК. — Особенно по таким принципиальным моментам, как создание рынка земли, взаимоотношения с МВФ, политика в отношении Донбасса, гуманитарная политика и т. д. По моим подсчетам, количество таких «идущих не в ногу» может составлять от 20 до 50 человек. Стоит учесть и фактор мажоритарщиков — тех, кто победил в округах. Среди них много людей, обладающих богатым политическим опытом, и они будут только там, где им выгодно».

Что касается «Оппозиционной платформы — За жизнь», то эта политсила, по мнению аналитика, не будет входить в коалицию с президентской партией — по идеологическим, имиджевым, политическим и многим другим мотивам.

«С Тимошенко и Порошенко людям из ОПЗЖ тоже явно не по пути. Поэтому они станут авторитетной политической силой, которая будет объединять несколько десятков опытных депутатов. И они будут позиционировать себя как фракция, которая выступает за скорейший мир в Донбассе, восстановление отношений с Россией, невступление Украины в НАТО, осторожное сотрудничество с Евросоюзом (только там, где это выгодно Украине), постепенное повышение внутреннего статуса неукраинских языков и т. д.», — уверен эксперт.

При этом «Оппоплатформа» будет позиционировать в качестве своего лидера в парламенте скорее Виктора Медведчука, нежели Юрия Бойко. При этом Медведчук в кулуарах вполне может добиваться даже кресла зампредседателя Верховной рады — нынешний политический ресурс ему это вполне позволяет, считает глава АСК.

«А Порошенко, как лидер радикальных сил, наверняка будет претендовать на пост главы парламентского комитета по свободе слова и информации — исключительно в силу своих шкурных интересов, как владелец двух федеральных телеканалов, — прогнозирует политолог. — Тимошенко же, скорее всего, достанется Регламентный комитет Рады, во главе которого она также будет иметь определенные рычаги влияния. А спикером парламента, с высокой вероятностью, будет приближенный президента Руслан Стефанчук. Таким мне видится предварительный расклад сил в новой Раде».

По мнению политолога, члены порошенковской фракции Андрей Парубий или Ирина Геращенко вряд ли смогут претендовать на какие-либо заметные посты.