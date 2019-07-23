Минздрав назвал число пострадавших и погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 июля. Двенадцать человек, в том числе семеро детей, пострадали в результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

«В результате пожара в детском палаточном лагере в районе поселка Холдали Хабаровского края пострадали 12 человек, в том числе семь детей», — сообщили в Минздраве, добавив, что один ребенок погиб.

По информации министерства, пяти взрослым оказана медицинская помощь в амбулаторной форме. Всего госпитализировано шесть детей, один ребенок был выписан из больницы 23 июля, добавили в ведомстве.

Пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел 22 июля, напомнил «ФедералПресс». В результате случившегося погибла девочка, которой 23 июля должно было исполниться 11 лет, отметили «Известия».

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в МЧС Хабаровского края, причиной пожара в палаточном лагере могло стать неосторожное обращение с электроприборами.

На месте работают экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в палаточном лагере, сообщил «Газета.ру».