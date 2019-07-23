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Валерия рассказала, как «зареспектовала нормальному челу» 16 лет назад

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Валерия рассказала, как «зареспектовала нормальному челу» 16 лет назад

Москва, 23 июля. Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин устроили рэр-баттл в Instagram. Битву начала артистка. Она опубликовала фото мужа, спящего в самолете.

«Гастролируем вместе с рэпером — братаном Ай-Пи (IP). Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал по телефону, пилил фотки с чиксами, флексил перед ними, — пошутила Валерия в описании к снимку.

По ее словам, свидетели этого представления «решили, что он нормальный чел», но она сама «зареспектовала его еще 16 лет назад».

«Под утро бро срубился. И еще, если ты слипер, то тебе с нами не по пути», — добавила певица.

Пригожин не растерялся и следом выложил снимок жены, спящей в халате на нескольких стульях.

«Шлю ответку: не надо со мной шутить, детка», - написал продюсер.

Валерия рассказала, как «зареспектовала нормальному челу» 16 лет назад

По его словам, это фото он сделал за десять минут перед выходом Валерии на сцену на Красной площади, где она должна была петь в Международный день бокса, сообщает Пятый канал.

«Бессонная ночь дала о себе знать. Где сидела, там и отключилась», — добавил Пригожин.

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