Валерия рассказала, как «зареспектовала нормальному челу» 16 лет назад

Москва, 23 июля. Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин устроили рэр-баттл в Instagram. Битву начала артистка. Она опубликовала фото мужа, спящего в самолете.

«Гастролируем вместе с рэпером — братаном Ай-Пи (IP). Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал по телефону, пилил фотки с чиксами, флексил перед ними, — пошутила Валерия в описании к снимку.

По ее словам, свидетели этого представления «решили, что он нормальный чел», но она сама «зареспектовала его еще 16 лет назад».

«Под утро бро срубился. И еще, если ты слипер, то тебе с нами не по пути», — добавила певица.

Пригожин не растерялся и следом выложил снимок жены, спящей в халате на нескольких стульях.

«Шлю ответку: не надо со мной шутить, детка», - написал продюсер.

По его словам, это фото он сделал за десять минут перед выходом Валерии на сцену на Красной площади, где она должна была петь в Международный день бокса, сообщает Пятый канал.