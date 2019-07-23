Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 23 июля. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки восемь случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 21. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Документ опубликован на официальном сайте военного ведомства.

«Российской частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – два, Алеппо – один», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 21 случай нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарных акций. За прошедшие сутки были подписаны три соглашения о переходе территории по контроль сирийского правительства. Таким образом, количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу перемирия, возросло до 2538.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима тишины, также не изменилось — 234.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Накануне министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора подтвердили заинтересованность в скорейшем формировании конституционного комитета Сирии. Кроме того, дипломаты обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.