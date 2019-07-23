Сирия, 23 июля. С начала прошлой недели турки депортировали порядка тысячи сирийских беженцев в Идлиб. Многие мирные жители пострадали при взрыве СВУ в кантоне Африн. Турция возобновила обстрелы позиций курдов в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к новому этапу подрывных работ на востоке от Алеппо; обстреливают укрепления боевиков на западе Идлиба; нанесли ответные удары по позициям исламистов на западе Алеппо.

Курды: подозреваются в установке СВУ в кантоне Африн в Алеппо; пережили взрыв в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: обвиняют курдов в организации взрыва в провинции Шанлыурфа на границе с САР; открыли огонь по опорным пунктам курдов на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Новый взрыв прогремел в Африне. Согласно данным военного источника в сети Twitter (khalediskef), детонация заминированного автомобиля произошла на рынке в населенном пункте Басута в районе Шерава. По предварительной информации, многие местные жители получили ранения. В установке бомбы подозреваются члены курдских подпольных групп, действующих в подконтрольных протурецким группировкам районах в рамках операции «Гнев оливок».

Тем временем артиллерия Сирийской арабской армии (САА) возобновила обстрел опорных пунктов исламистов вооруженной оппозиции в качестве ответных действий на удары по районам административного центра провинции, в результате которых накануне пострадали несколько гражданских лиц. Как передает Twitter-канал (jisrtv), под огнем правительственных подразделений оказались военные объекты боевиков на подступах к населенным пунктам Кафр-Хамра, Хан Аль-Асаль, Аль-Хута и Кафр-Даэль в западной части региона. Данные о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент уточняются.

Между тем агентство новостей SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения САА приступили к очередному этапу работ, направленных на уничтожение следов военного присутствия радикалов. В период с 9.00 до 14.00 военнослужащие сил САР будут задействованы в районе озера Аль-Джаббуль юго-восточнее Алеппо. Напомним, данные территории перешли под контроль армии Башара Асада в мае 2017 года в ходе масштабной освободительной операции против «Исламского государства»1.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) вновь произошел взрыв. Мина сработала в городе Ас-Суса на юго-востоке провинции. Отмечается, что СВУ, вероятно, было установлено террористами еще перед отступлением из населенного пункта. Инцидент привел к гибели одного из мирных жителей по имени Фирас Миклиф Аль-Сулейман. Напомним, курдские бойцы медлят с разминированием захваченных территорий ввиду отсутствия на это полномочий. Ранее поступали сведения о том, что саперы SDF действуют только в координации с силами международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в Туркоманских горах на севере провинции Латакия, ведут огонь по расположениям джихадистов незаконных бандформирований в районе города Бдама в западной части Идлиба. Никакой информации о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем Анкара продолжает депортацию сирийцев, ранее бежавших из оккупированных боевиками районов САР. По данным агентства новостей Middle East Eye, с начала прошлой недели обратно на подконтрольные исламистам территории были вывезены около тысячи беженцев. Отмечается, что сотрудники турецкой полиции провели рейды в районах расселения сирийских граждан, задержав даже тех, у кого был вид на жительство, но отсутствовали при себе документы. В социальных сетях распространяются сообщения о том, что перемещенных лиц вынуждают подписать документ о добровольном выезде.

Провинция Хасака

Twitter-канал (RojavaNetwork) сообщает о том, что в турецкой провинции Шанлыурфа, граничащей с сирийской Хасакой, разорвалась мина. В ее установке подозреваются члены курдских радикальных бандгрупп, которых турки обвиняют в ведении подрывной деятельности на территории Турецкой Республики.

Вслед за информацией о взрыве поступили сообщения о возобновившихся обстрелах со стороны вооруженных сил Турции в приграничных районах. Так, по данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), турецкая артиллерия нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) и союзных ей формирований вблизи деревни Алок, расположенной к востоку от Рас Аль-Айна. О последствиях обстрелов пока ничего не известно.

1 Организация запрещена на территории РФ.