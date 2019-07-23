Япония подняла в воздух истребители в связи с инцидентом между Россией и Южной Кореей

Токио, 23 июля. Японские истребители были подняты Токио в воздух в связи с инцидентом, который произошел между военными самолетами России и Южной Кореи в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга на пресс-конференции.

«Мы отреагировали на эти действия, подняв в воздух истребители Сил самообороны», — приводит ТАСС слова японского чиновника.

Ранее министерство обороны России сообщило, что южнокорейские истребители F-16 пересекли курс российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и создали угрозу их безопасности. В ведомстве подчеркнули, что два стратегических бомбардировщика ВКС РФ выполняли плановый полет над нейтральными водами в акватории Японского моря, сообщил «Царьград». В Минобороны РФ уточнили, что маршрут российских Ту-95МС проходил в соответствии с международными правилами.

Острова Такэсима являются предметом спора между Сеулом и Токио, напомнил «Ридус». Как утверждает японская сторона, Южная Корея захватила эти территории, которые были включены в состав Японской империи в 1905 году. Сеул в свою очередь заявляет, что этот архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.