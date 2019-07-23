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Оголившаяся Бабкина без макияжа в ванне возмутила пользователей Сети

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Оголившаяся Бабкина без макияжа в ванне возмутила пользователей Сети

Москва, 23 июля. Народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина опубликовала смелое фото на своей странице в социальной сети Instagram. Певица с пользой проводит время на Алтае, занимаясь оздоровительными процедурами.

Российская артистка поделилась с подписчиками фотоснимком, на котором запечатлена в ванне с пеной.

«Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона», — подписала она фотографию.

Немолодая певица не побоялась выложить фото без грамма мейкапа, что понравилось определенному количеству поклонников. Фолловеры отметили, что Бабкина находится в хорошей форме, пишет «Газета Кемерова».

«Какая красота, без грима просто шедевр», — восхитись поклонники артистки.

Впрочем, не все считают, что в таком возрасте (Бабкиной 69 лет) можно выкладывать в Сеть фотографии без одежды. Некоторые участники обсуждения сочли снимок неприличным, поскольку Бабкиной «далеко не 20 лет».

«Вот и Бабкина оголилась… Боюсь предположить, кто следующий», — возмущаются пользователи социальной сети.

Участники дискуссии также пошутили, отметив, что это фото надо срочно показать экс-участнику «Дома-2» Гогену Солнцеву, который любит дам преклонного возраста. Шоумен совсем недавно заявил, что готов бросить свою престарелую супругу и жениться на Лолите Милявской.

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