Москва, 23 июля. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько ежедневно нужно употреблять фруктов, овощей, орехов и других продуктов, чтобы это было полезно для организма.

Роспотребнадзор дал советы по здоровому питанию. В ведомстве напомнили, что потребление калорий должно быть сбалансировано с их расходом. Для этого необходимо следить за тем, что вы едите в течение дня.

По совету экспертов, жиры должны составлять не более 30% от общей потребляемой энергии. Это равносильно 2 авокадо, 3 столовым ложкам растительного масла, 100 граммам арахиса или 100–140 граммам соевых бобов. Насыщенных жиров должно быть еще меньше — не более 10%. Трансжиров, которые входят в состав майонеза, кетчупа, кондитерских изделий — не более 1%.

Ежедневно человек, следящий за своим здоровьем, должен съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Специалисты отметили, что картофель и крахмалсодержащие корнеплоды в этот список не попадают.

При приготовлении блюд следует отдать предпочтение йодированной соли. Однако и с ее дозой желательно быть аккуратным — около пяти граммов в день.

«Не покупайте готовые продукты питания и напитки, содержащие большое количество сахаров, — констатировали в Роспотребнадзоре. — Особое внимание на готовые сладкие напитки, они основной источник добавленного сахара».

«Алкоголь не употреблять, либо значительно уменьшить его количество, — продолжили специалисты. — Безопасной для здоровья дозы алкоголя, по мнению ВОЗ, не существует».

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