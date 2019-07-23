СФ утвердил закон о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

Москва, 23 июля. Совет Федерации в ходе пленарного заседания утвердил закон о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, которая служит основой для сотрудничества стран — участниц в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма.

Документ был подписан 9 июня 2017 года в столице Казахстана на заседании Совета глав государств — членов ШОС. В тексте прописано определение понятиям «экстремизм», «экстремистский акт», «финансирование экстремизма», «экстремистские материалы», «экстремистская организация», «противодействие экстремизму», также зафиксированы ключевые принципы осуществления взаимодействия в области противодействия экстремизму и предложен список необходимых мер по противодействию экстремизму. Одним из главных положений конвенции является то, что в тексте определен список деяний экстремистской направленности, за совершение которых стороны обязуются установить соответствующую ответственность. Изложен порядок выдачи, передачи осужденных и взаимодействия компетентных инстанций в сфере борьбы с экстремизмом.

Отмечается, что Конвенция заключается на неустановленный срок и подлежит одобрению подписавшими ее государствами.