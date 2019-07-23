Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

СФ утвердил закон о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

276
0 Оставить комментарий

СФ утвердил закон о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

Москва, 23 июля. Совет Федерации в ходе пленарного заседания утвердил закон о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, которая служит основой для сотрудничества стран — участниц в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма.

Документ был подписан 9 июня 2017 года в столице Казахстана на заседании Совета глав государств — членов ШОС. В тексте прописано определение понятиям «экстремизм», «экстремистский акт», «финансирование экстремизма», «экстремистские материалы», «экстремистская организация», «противодействие экстремизму», также зафиксированы ключевые принципы осуществления взаимодействия в области противодействия экстремизму и предложен список необходимых мер по противодействию экстремизму. Одним из главных положений конвенции является то, что в тексте определен список деяний экстремистской направленности, за совершение которых стороны обязуются установить соответствующую ответственность. Изложен порядок выдачи, передачи осужденных и взаимодействия компетентных инстанций в сфере борьбы с экстремизмом.

Отмечается, что Конвенция заключается на неустановленный срок и подлежит одобрению подписавшими ее государствами.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров